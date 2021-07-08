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Общество

19:02

ВОЗ включила "российский" штамм коронавируса в список для отслеживания

медицина общество

Фото: MARTIAL TREZZINI/EPA/ТАСС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила новый "российский" штамм коронавируса АТ.1 в список для отслеживания. Об этом сообщает "Интерфакс".

В такой список штаммы попадают в том случае, если их мутации могут изменять свойства вируса и представлять угрозу в будущем. На данный момент в него включены 12 вариантов коронавируса.

Вариант АТ.1, впервые выявленный в России, пока не имеет собственного обозначения буквой греческого алфавита, поскольку не вызывает сильных опасений и не представляет большого интереса.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рассказал, что заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась на очень высоком уровне.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в мире в настоящее время лучше, чем 2–3 месяца назад. По его словам, есть государства, в которых заболеваемость растет очень быстро.

При этом в России выявлено 5 707 452 случая COVID-19, вылечились 5 143 255 человек, скончались 140 775.

Эксперт рассказал, каким будет коронавирус через год

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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