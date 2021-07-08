ВОЗ включила "российский" штамм коронавируса в список для отслеживания

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила новый "российский" штамм коронавируса АТ.1 в список для отслеживания. Об этом сообщает "Интерфакс".
В такой список штаммы попадают в том случае, если их мутации могут изменять свойства вируса и представлять угрозу в будущем. На данный момент в него включены 12 вариантов коронавируса.
Вариант АТ.1, впервые выявленный в России, пока не имеет собственного обозначения буквой греческого алфавита, поскольку не вызывает сильных опасений и не представляет большого интереса.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рассказал, что заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась на очень высоком уровне.
Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в мире в настоящее время лучше, чем 2–3 месяца назад. По его словам, есть государства, в которых заболеваемость растет очень быстро.
При этом в России выявлено 5 707 452 случая COVID-19, вылечились 5 143 255 человек, скончались 140 775.
Эксперт рассказал, каким будет коронавирус через год
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