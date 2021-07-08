Российские вакцины достаточно эффективны даже к новым штаммам коронавируса – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российские вакцины эффективны по отношению ко всем штаммам коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как говорят наши специалисты, наши вакцины, они достаточно эффективны, не на 100%, но все-таки достаточно эффективны даже по отношению к тем штаммам, которые появились за последнее время", – цитирует Пескова РИА Новости.

Так он ответил на вопрос, нет ли опасений, что Владимир Путин, привитый "Спутником V", осуществляет очные выезды, а вакцина не является универсальной и может не защитить от новых штаммов коронавируса, в частности, "индийского".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число россиян, привитых хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса, достигло почти 27 миллионов, из них 18,5 миллиона получили оба компонента.

Михаил Мишустин дал поручение Роспотребнадзору и Минздраву переработать процесс вакцинации населения с целью достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80–90%. Отмечается, что ведомства должны представить расчеты потребности в вакцинах. Срок исполнения поручения – до 8 июля 2021 года.

Одним из лидеров по темпам вакцинации в России является Москва – столица вышла на четвертое место по данному показателю. За две недели количество жителей столицы, сделавших первую прививку от COVID-19, увеличилось почти на 8 процентных пунктов. Подмосковье незначительно уступает, в регионе число привившихся хотя бы первым компонентом препарата возросло на 6,43 процентного пункта.