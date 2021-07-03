Каждый второй работодатель интересуется, привился ли соискатель от коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Около половины работодателей регулярно интересуются у соискателей, привились ли они от коронавируса. Опрос провел сервис по поиску работы Superjob, передает RT.

33 процента компаний узнают на собеседовании всю информацию, связанную с инфекцией: болел ли соискатель, делал ли он прививку. По 9 процентов работодателей интересуются, перенес ли человек СOVID-19 и поставил ли он вакцину.

Менеджеры по подбору персонала отмечают, что данные вопросы задаются из соображений безопасности, поскольку сотрудники будут контактировать с людьми.

При этом 49 процентов работодателей считают, что эти вопросы не имеют отношения к работе и не задают их.



Уточняется, что чаще всего COVID-статус соискателей интересует работодателей в транспортно-логистической сфере (61 процент) и сфере продаж (52 процента). Реже об этом спрашивают в сфере информационных технологий (23 процента) и финансов (31 процент).

В исследовании приняли участие представители 1 тысячи компаний со всей страны.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил предоставлять россиянам, прошедшим вакцинацию от COVID-19, дополнительные дни оплачиваемого отпуска.

Как подчеркнул депутат нижней палаты парламента, поскольку в стране идет борьба с распространением коронавируса, то перед всеми стоит задача повысить темпы вакцинации.

