В ГД оценили предложение о дополнительных днях отпуска для вакцинированных работников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею Виталия Милонова о предоставлении дополнительных дней оплачиваемого отпуска гражданам, которые прошли или собираются пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает RT.

"Я думаю, что это предложение носит позитивный характер и нацелено на повышение темпов вакцинации. Но вряд ли оно достигнет своей цели", – отметила она.

Бессараб считает, что неправильно заставлять работодателя предоставлять за свой счет дополнительный оплачиваемый день отдыха работнику. По ее мнению, заинтересованное в скорейшей вакцинации государство может разрабатывать некие стимулирующего характера выплаты или предоставлять иные социальные гарантии и льготы.

К примеру, для вакцинированных граждан можно разработать льготные тарифы на авиа- и ж/д билеты, чтобы путешествия по России были безопасны для них и окружающих их людей, отметила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил предоставлять россиянам, прошедшим вакцинацию от COVID-19, дополнительные дни оплачиваемого отпуска.

Как подчеркнул депутат нижней палаты парламента, поскольку в стране идет борьба с распространением коронавируса, то перед всеми стоит задача повысить темпы вакцинации.

По словам Милонова, прививка является единственной действенной мерой, которая позволит быстрее преодолеть все негативные последствия пандемии.