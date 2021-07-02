В ГД оценили предложение о дополнительных днях отпуска для вакцинированных работников

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею Виталия Милонова о предоставлении дополнительных дней оплачиваемого отпуска гражданам, которые прошли или собираются пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает RT.
"Я думаю, что это предложение носит позитивный характер и нацелено на повышение темпов вакцинации. Но вряд ли оно достигнет своей цели", – отметила она.
Бессараб считает, что неправильно заставлять работодателя предоставлять за свой счет дополнительный оплачиваемый день отдыха работнику. По ее мнению, заинтересованное в скорейшей вакцинации государство может разрабатывать некие стимулирующего характера выплаты или предоставлять иные социальные гарантии и льготы.
К примеру, для вакцинированных граждан можно разработать льготные тарифы на авиа- и ж/д билеты, чтобы путешествия по России были безопасны для них и окружающих их людей, отметила Бессараб.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил предоставлять россиянам, прошедшим вакцинацию от COVID-19, дополнительные дни оплачиваемого отпуска.
Как подчеркнул депутат нижней палаты парламента, поскольку в стране идет борьба с распространением коронавируса, то перед всеми стоит задача повысить темпы вакцинации.
По словам Милонова, прививка является единственной действенной мерой, которая позволит быстрее преодолеть все негативные последствия пандемии.
В России почти у всех пациентов с COVID-19 на ИВЛ выявили штамм "Дельта"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: