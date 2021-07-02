В РФ предложили предоставлять вакцинированным дополнительные дни к отпуску

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил предоставлять россиянам, прошедшим вакцинацию от COVID-19, дополнительные дни оплачиваемого отпуска. Об этом сообщает RT.
Как подчеркнул депутат нижней палаты парламента, поскольку в стране идет борьба с распространением коронавируса, то перед всеми стоит задача повысить темпы вакцинации.
По словам Милонова, прививка является единственной действенной мерой, которая позволит быстрее преодолеть все негативные последствия пандемии.
"В данной связи предлагаю вам оценить идею предоставления дополнительных дней оплачиваемого отпуска для тех граждан, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации", – говорится в обращении.
Он выразил мнение, что это станет дополнительным стимулом для россиян сделать прививку.
Ранее на портале mos.ru заработал сервис, с помощью которого работодатели должны будут предоставить сведения о своих сотрудниках, привившихся от COVID-19.
Данные передаются в формате таблицы Excel. Сделать это может представитель организации, имеющий доступ к ее электронной подписи, или доверенное лицо, располагающее полным доступом к учетной записи предприятия на mos.ru.
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