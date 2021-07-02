В Совфеде оценили идею предоставлять вакцинированным дополнительный отпуск

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Москвой 24 прокомментировал предложение предоставлять вакцинированным дополнительные дни к отпуску.

Ранее с таким обращением на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, мера позволит ускорить темпы добровольной вакцинации и станет дополнительным стимулом для граждан.

Рязанский это предложение считает трудновыполнимым.





Валерий Рязанский первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Сейчас поменять законодательство уже невозможно, Госдума не работает. Поэтому предложение с точки зрения мотивации остается собственным решением самих работодателей.

"Если работодатели примут такое решение, то дать дополнительные дни им нужно за счет чистой прибыли. Находясь под необходимостью выполнения контрольных цифр по прививкам, скорее всего, они могут на это пойти. Но только за счет собственных средств. Со стороны государства вряд ли им будет оказана какая-то помощь", – сказал Рязанский.

На вопрос о том, хорошим ли стимулом являются дополнительные дни к отпуску, Рязанский заявил, что ситуацию нужно рассматривать в каждом конкретном случае.

"Для некоторых это неважно, для других важно, поэтому трудно сказать. Кто-то уже провакцинировался, будет завидовать. На мой взгляд, у этой меры есть как положительные, так и отрицательные стороны", – заключил Рязанский.

Ранее в Москве объявили имена победителей второго розыгрыша автомобиля среди вакцинированных граждан. Обладателей ключей от автомобиля определяют методом случайного выбора из всех, кто получил первый компонент вакцины за предыдущую неделю.

