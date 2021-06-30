В Москве объявят победителей второго розыгрыша автомобиля среди привившихся

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Имена еще пяти победителей розыгрыша автомобилей в рамках программы стимулирования вакцинации объявят 30 июня, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Их выберут среди горожан, получивших первый компонент вакцины с 21 по 27 июля. Розыгрыш начнется в 19:10 в прямом эфире на телеканале Москва 24.

Обладателей ключей от автомобиля определяют методом случайного выбора из всех, кто получил первый компонент вакцины за предыдущую неделю. Первые пять автомобилей разыграли 23 июня.

Проверить, стал ли привитый горожанин победителем акции, можно в специальном сервисе на mos.ru. Для этого надо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

