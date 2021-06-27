Назван порядок оповещения победителя розыгрыша квартиры за прививку в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Розыгрыш новой трехкомнатной квартиры в Серпухове для вакцинированных в Московской области проведут в воскресенье, 27 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
"Ее (квартиры – прим.) обладателем станет один из тех, кто сделал первую прививку от ковида с 15 по 25 июня", – уточнили в пресс-службе правительства Подмосковья.
Розыгрыш показали на телеканале "360". Мм стал Виктор Петрович Ш. Победителя планируют оповестить по завершении розыгрыша посредством смс-сообщения или через электронную почту.
О стимулирующей программе для вакцинации жителей в Московской области стало известно 13 июня. Для автоматического попадания в список претендентов достаточно было получить прививку в пунктах вакцинации Минздрава региона.
Как заявила позднее министр здравоохранения и заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова, из-за высокого спроса на акцию будет разыграна еще одна квартира. Победитель станет известен в конце июля.
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