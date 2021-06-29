В Москве наградили победителей розыгрыша машин по программе стимулирования вакцинации

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В Москве наградили победителей розыгрыша автомобилей среди вакцинировавшихся горожан. Награждение транслировалось в эфире телеканала Москва 24.

Ключи от новых автомобилей вручили пятерым москвичам. Победители получили первый компонент вакцины в период с 14 по 20 июня. Уточняется, что отбор производился при помощи генератора случайных чисел.



На вручении присутствовал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Ранее Сергей Собянин рассказал об акции с суперпризом за прохождение процедуры в начале июня. Мэр объяснил, что получившие первый компонент вакцины от коронавируса в период с 14 июня по 11 июля станут участниками розыгрыша автомобилей.

Раз в неделю разыгрываются 5 машин. Триумфаторам акции вручают автомобили Renault Logan.

Проверить, стал ли привитый горожанин победителем акции, можно в специальном сервисе на mos.ru. Для этого надо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

