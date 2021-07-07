Мишустин поручил проработать вопрос повышения иммунитета населения к COVID-19 до 80–90%

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ
Михаил Мишустин дал поручение Роспотребнадзору и Минздраву переработать процесс вакцинации населения с целью достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80–90%. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
"Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения РФ, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80–90%; вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ; ревакцинации населения с учетом рисков вирусных мутаций; других актуальных факторов", – говорится в тексте.
Отмечается, что ведомства должны представить расчеты потребности в вакцинах. Срок исполнения поручения – до 8 июля 2021 года.
Также Роспотребнадзору предписано принять меры для обеспечения безусловного выполнения всеми лабораториями требований по передаче данных о результатах ПЦР-тестов на портал госуслуг.
"Представить предложения по сокращению сроков передачи указанной информации в ЕПГУ до двух часов с момента получения результатов исследований", – указано в поручении.
Ранее сообщалось, что в России количество привившихся от коронавируса достигло 23 миллионов человек. Также говорилось, что обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан будет введена еще в восьми регионах.
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