Пройти повторную вакцинацию от COVID-19 можно в 20 пунктах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице работает 20 пунктов повторной вакцинации от коронавирусной инфекции. Без предварительной записи прививку можно сделать в восьми павильонах "Здоровая Москва", еще 12 пунктов расположено в городских поликлиниках. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, ревакцинацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после прививки первым компонентом. После улучшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.

Жители столицы могут выбрать любой препарат из доступных в 20 пунктах повторной вакцинации.

"Москва дополнительно за счет средств регионального бюджета закупила однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", которая также подходит для повторной вакцинации. Таким образом, на сегодня в пунктах повторной вакцинации доступны две вакцины, которые есть в городе в большом количестве, – "Спутник V" и "Спутник Лайт". По мере поступления других вакцин они также будут появляться в этих пунктах", – говорится в материале.

Полный перечень пунктов повторной вакцинации можно посмотреть на mos.ru.

С 6 июля пройти повторную вакцинацию от коронавируса можно в Гостином дворе. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. При этом вице-мэр уточнила, что желающим снова сделать прививку необходимо будет предъявить сертификат о первичной вакцинации.

1 июля восемь парковых павильонов "Здоровая Москва" стали принимать граждан, желающих пройти ревакцинацию, в их числе павильон на ВДНХ, в парке "Сокольники", "Царицыно" и другие. А с 5 июля москвичи могут сделать повторную прививку в 12 городских поликлиниках.

Ранее сообщалось, что в России количество привившихся от коронавируса достигло 23 миллионов человек. Также говорилось, что обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан будет введена еще в восьми регионах.

Перед этим главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.