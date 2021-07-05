Собянин: число вакцинированных первым компонентом в Москве достигло 3 млн человек

15:02
Фото: sobyanin.ru
Уже 3 миллиона жителей столицы получили прививку от коронавируса первым компонентом вакцины, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
"Сегодня количество вакцинированных первым компонентом достигло 3 миллионов человек. Спасибо всем, кто ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих", – заявил мэр Москвы.
Собянин отметил, что столичные власти продолжают наращивать мощности пунктов вакцинации, их число уже превысило 300. Также он рассказал о закрытии небольшого пункта в ГУМе, который не справлялся с потоком пациентов, и открытии вместо него самого крупного в столице центра вакцинации.
"Небольшие помещения в ГУМе уже не вмещают желающих. Невозможно обеспечить и социальную дистанцию. Поэтому вместо них мы открыли в Гостином дворе новый центр вакцинации – самый крупный в Москве и один из крупнейших в Европе. Он сможет принимать до 50 человек одновременно и обеспечит вакцинацию до 6 тысяч человек в сутки", – пояснил Собянин.
Ранее Москва увеличила число пунктов, где можно пройти повторную вакцинацию от коронавируса. На прошлой неделе запустили повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции в восьми павильонах "Здоровая Москва". Таким образом, вакцинироваться теперь можно еще в 12 городских поликлиниках.
Собянин: количество вакцинированных первым компонентом в Москве достигло 3 млн человек
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: