Собянин: число вакцинированных первым компонентом в Москве достигло 3 млн человек

Фото: sobyanin.ru

Уже 3 миллиона жителей столицы получили прививку от коронавируса первым компонентом вакцины, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Сегодня количество вакцинированных первым компонентом достигло 3 миллионов человек. Спасибо всем, кто ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих", – заявил мэр Москвы.

Собянин отметил, что столичные власти продолжают наращивать мощности пунктов вакцинации, их число уже превысило 300. Также он рассказал о закрытии небольшого пункта в ГУМе, который не справлялся с потоком пациентов, и открытии вместо него самого крупного в столице центра вакцинации.

"Небольшие помещения в ГУМе уже не вмещают желающих. Невозможно обеспечить и социальную дистанцию. Поэтому вместо них мы открыли в Гостином дворе новый центр вакцинации – самый крупный в Москве и один из крупнейших в Европе. Он сможет принимать до 50 человек одновременно и обеспечит вакцинацию до 6 тысяч человек в сутки", – пояснил Собянин.

Ранее Москва увеличила число пунктов, где можно пройти повторную вакцинацию от коронавируса. На прошлой неделе запустили повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции в восьми павильонах "Здоровая Москва". Таким образом, вакцинироваться теперь можно еще в 12 городских поликлиниках.