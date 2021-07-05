Собянин открыл один из крупнейших в Европе прививочных пунктов

13:54
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин открыл один из крупнейших пунктов вакцинации в Европе. Он расположился в Гостином дворе.
"Сегодня мы открываем один из крупнейших прививочных центров в Европе и самый крупный в России. Сегодня стандартная мощность этого центра – до 6 тысяч человек в сутки. Вполне вероятно, если приток будет больше, будем расширять время работы – соответственно, увеличится и его пропускная способность", – сказал мэр.
В центре создан целый отряд из врачей, медицинских сестер, работников центров госуслуг и волонтеров. В то же время закрывается прививочный пункт в ГУМе, который был один из самых популярных. Мэр объяснил это тем, что наплыв был большой, а небольшие помещения вперемешку с торговлей не обеспечивали нормальную санитарную дистанцию и безопасность людей, которые там находятся.
Собянин отметил, что на сегодняшний день количество вакцинированных первым компонентом достигло 3 миллионов человек. Он подчеркнул, что последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID-19 в городе, однако сам уровень госпитализаций и заболеваемости находится на очень высокой отметке.
"Как дальше поведет себя "Дельта" или другие мутации, а другие мутации, скорее всего, будут, – это консенсус большинства специалистов в этой области. Поэтому, конечно, очень важно, чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах. Сегодня мы достигли отметки 3 миллиона человек привитых первым компонентом. Это хороший шаг к тому, чтобы защитить себя от развивающейся пандемии", – сказал Собянин.
Он поблагодарил горожан, которые проявили ответственность по отношению к своему здоровью и здоровью своих близких.
Ранее Москва увеличила число пунктов, где можно пройти повторную вакцинацию от коронавируса.
На прошлой неделе запустили повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции в восьми павильонах "Здоровая Москва". Таким образом, вакцинироваться теперь можно еще в 12 городских поликлиниках.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России открыто более 5 800 прививочных пунктов, а вопросы, связанные с поставкой вакцин от коронавируса, решены практически везде в стране.
Минздрав заявил, что вакцинация не провоцирует бесплодие
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