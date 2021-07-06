В Гостином дворе появилась возможность пройти повторную вакцинацию от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Гостином дворе с 6 июля можно пройти повторную вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Чтобы сделать процесс вакцинации еще более комфортным и доступным, мы увеличиваем не только возможности для первичной, но и для повторной вакцинации. С сегодняшнего дня без предварительной записи сделать повторную вакцинацию "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно в крупнейшем пункте в Гостином дворе", – сказала она, добавив, что таким образом число пунктов повторной вакцинации в Москве увеличилось до 21.

При этом вице-мэр уточнила, что желающим снова сделать прививку необходимо будет предъявить сертификат о первичной вакцинации.

На данный момент повторно вакцинироваться рекомендуется с перерывами в шесть месяцев между прививками. Предполагается, что это позволит защитить организм от заражения новыми, более агрессивными штаммами коронавируса.

1 июля восемь парковых павильонов "Здоровая Москва" стали принимать граждан, желающих пройти ревакцинацию, в их числе павильон на ВДНХ, в парке "Сокольники", "Царицыно" и другие. А с 5 июля москвичи могут сделать повторную прививку в 12 городских поликлиниках.

