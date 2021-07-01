Эксперт рассказал, кому и каким препаратом можно ревакцинироваться от коронавируса

С 1 июля в Москве начинается ревакцинация горожан от коронавируса. Об этом на своем сайте сообщил Сергей Собянин. Рассказываем, кому и когда можно делать повторно прививку, как подготовиться к процедуре и есть ли противопоказания.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Где можно ревакцинироваться?

Начиная с 1 июля ревакцинацию от коронавируса можно пройти в восьми павильонах "Здоровая Москва":



на ВДНХ;

в парке "Сокольники";

в парке "Ходынское поле";

в сквере в Олонецком проезде;

в заповеднике "Царицыно";

в ландшафтном парке "Митино";

в Измайловском парке (у метро "Партизанская");

в зоне отдыха "Мещерское".



Сергей Собянин мэр Москвы А с 5 июля 2021 года будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.

В городские поликлиники можно записаться онлайн через сайты mos.ru, emias.info или по телефонам регистратур:



Городская поликлиника № 11, филиал № 2;

Городская поликлиника № 12, филиал № 5;

Городская поликлиника № 45, филиал № 2;

Городская поликлиника № 210, филиал № 3;

Городская поликлиника № 220, филиал № 3;

Клинико-диагностический центр № 4;

Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского, поликлиническое отделение № 2;

Детская городская поликлиника № 10, филиал № 3;

Детская городская поликлиника № 143, филиал № 4;

Детская городская поликлиника № 150, филиал № 2;

Детская городская поликлиника № 94;

городская больница "Кузнечики", поликлиническое отделение "Фабрика имени 1 Мая".

Каким препаратом можно прививаться повторно?

Минздрав утвердил временные методические рекомендации по вакцинации населения от коронавируса. В документе указано, что прививаться можно любым из зарегистрированных в РФ препаратов. Если какой-то из них в первый раз дал нежелательные побочные эффекты, то проводить ревакцинацию можно с согласия пациента любой другой вакциной.

Ведомство рекомендует после достижения коллективного иммунитета в стране проводить повторную вакцинацию раз в год. До того как сформируется соответствующий показатель, ревакцинацию нужно проводить каждые полгода. При этом после достижения коллективного иммунитета желающие также смогут пройти ревакцинацию через полгода после перенесенной болезни или прививки.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зависит ли ревакцинация от уровня антител?

Согласно утвержденному Минздравом документу, перед процедурой не нужно делать тест на антитела, важно следовать графику вакцинации вне зависимости от их количества. Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 объяснил, что прививка на фоне высоких показателей по антителам не несет никакой опасности.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Правильная рекомендация – не ориентироваться на уровень антител, а просто ревакцинироваться.

Сергей Собянин также рекомендовал прививаться от коронавируса независимо от уровня антител. "Спустя полгода настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим COVID-19. Причем сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител", – сообщил мэр.



Почему при ревакцинации вводят только один компонент?

"Это правильно, – говорит Скулачев. "Спутник Лайт" для этого подходит больше всего, это и есть первый компонент обычного "Спутника".



Первая вакцинация проводится двумя компонентами, потому что при первом уколе организм знакомится с патогеном (образцом вирусного белка), а второй укол активирует защиту, объяснил Скулачев.

"Через полгода наша иммунная система уже запомнила коронавирус, а дополнительный укол нужен для временной стимуляции защиты, потому что у нас сейчас происходит пик эпидемии и высока вероятность встречи с зараженным человеком, нужно быть во всеоружии. Это именно такая активация, для нее достаточно одного укола", – пояснил вирусолог.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Противопоказания те же, что и при первой вакцинации?

Максим Скулачев рассказал, что противопоказаний при ревакцинации даже меньше, чем при первой вакцинации. Если в первый раз не было редких серьезных реакций, то можно смело делать ревакцинацию, советует он.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Если вы нормально перенесли первую прививку, значит, у вас нет какой-то специальной, редкой реакции на эти прививки и ревакцинация, скорее всего, пройдет тоже хорошо.

Скулачев напомнил, что нельзя ревакцинироваться во время активной болезни. "Если у вас есть признаки ОРВИ, высокая температура, вы себя плохо чувствуете, то, конечно, надо отложить прививку до выздоровления", – подчеркнул он.

Кроме того, не следует употреблять алкоголь за несколько дней до прививки. "Серьезная алкогольная нагрузка – удар по всему организму. Если на этом фоне идет активация иммунитета, тут гораздо выше вероятность побочных эффектов", – сообщил Скулачев.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола. Специалист отметил, что это относится к любой вакцине. По его словам, чрезмерное употребление алкоголя может снизить иммунитет, а также снизить эффективность вакцины или вообще сделать прививку бессмысленной.