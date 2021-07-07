Более 20 подростков сделали первую прививку "Спутником V" в Москве

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в рамках исследования препарата для подростков получил 21 человек, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что перед прививкой участники обязательно проходят медицинское обследование, которое включает в себя ПЦР-тест.

"Вчера начался процесс первых вакцинаций – 21 человек уже получил первый компонент вакцины, из них 11 – в детской больнице имени Башляевой и 10 – в Морозовской детской больнице. За их состоянием следят медики, лишь у двух участников исследования отмечается небольшое повышение температуры, в целом все ребята чувствуют себя хорошо", – рассказала Ракова.

Вице-мэр напомнила, что подросткам вводят сниженную дозу препарата. Планируется, что исследование продлится год с момента старта. В течение этого периода за состоянием подростков будут постоянно следить врачи.

Для вакцинации при введении первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе. После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Испытуемые будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи.

В исследовании участвуют дети, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют различных противопоказаний.

Планируется, что третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках столицы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета этого года. После проведения исследований будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации от COVID-19.

Ранее главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава РФ Александр Румянцев рассказал, что испытания вакцины от коронавируса на подростках не представляют для них никакой угрозы, испытуемые получат уменьшенную дозировку препарата.

24 июня Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. В ВОЗ отметили, что если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, то прививочная кампания должна проходить в менее срочном порядке.