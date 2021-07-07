В России выявили 23 962 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки подтвердили 23 962 новых случая коронавируса в 85 регионах. По данным Оперштаба, в 2 938 (12,3%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

В Москве зафиксировали 5 621 новый случай коронавируса, в Московской области – 2 531, в Санкт-Петербурге – 1 906, в Нижегородской области – 477, в Воронежской области – 388.

Всего в России зарегистрировано 5 682 634 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболеваемости отмечены в Республике Северная Осетия – Алания и Республике Татарстан (по 0,17%).

За последние сутки по стране подтверждено 725 смертей среди пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего по России с начала пандемии умер 140 041 человек.

Также за последние 24 часа выписали 20 067 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. За весь период коронавирусом в РФ переболели 5 121 919 человек.

Ранее стало известно о публикации статьи о вакцине "Спутник V" в научном журнале Nature. Авторы издания подтвердили безопасность и эффективность препарата.