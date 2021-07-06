Москва создала все условия для помощи бизнесу в вакцинации сотрудников от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице созданы все необходимые условия для выполнения требований по вакцинации от коронавируса 60% сотрудников городских предприятий. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Пункты вакцинации работают с 08:00 до 22:00 и в любом удобном месте. Павильоны "Здоровая Москва" позволяют провести вакцинацию всем рабочим коллективам в обеденное время. Пройти вакцинацию можно также в одном из крупнейших в Европе пунктов вакцинации в Гостином дворе", – говорится в сообщении.

Также в городе постоянно отслеживается наличие достаточного количества вакцины. Вопрос дополнительных поставок решается оперативно и регулярно.

Получить информацию о ближайших к офису компании пунктах вакцинации, узнать об их загрузке можно по телефону call-центра, созданного департаментом предпринимательства и инновационного развития. По вопросам подачи сведений специалисты консультируют по телефону +7 (495) 197-97-77.

Исполнительный директор ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев пояснил, что департамент здравоохранения готов рассмотреть возможность выделения специальных временных слотов в павильонах "Здоровая Москва" для вакцинации сотрудников конкретных компаний.

По словам исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Юрия Борисова, вакцинировать 60% сотрудников до 15 июля помогут меры столичного правительства по ускорению вакцинации.

"В частности, были предложены меры по предоставлению слотов в центрах вакцинации, поставки вакцин в коммерческие медорганизации, которые проводят выездную вакцинацию, и выделение специальных людей для непрерывного диалога между властями Москвы", – рассказал он.

Ранее руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин сообщил, что около 2,5 тысячи предприятий столицы направили властям информацию о вакцинации сотрудников от коронавируса.