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Общество

19:54

Оперштаб ответил на вопросы о вакцинации сотрудников отдельных сфер

медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Оперштаб ответил на наиболее популярные вопросы об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников отдельных сфер. В частности, специалисты рассказали, как формировать списки из 60% работников, подлежащих прививке.

Как рассчитывать общее число сотрудников и число тех, кто должен вакцинироваться, в отчетах, которые должен отправлять работодатель?

В разделе 8 отчета следует указать общее число работников организации, а в разделе 9 – общее число вакцинированных. В него включаются и исполнители по гражданско-правовым договорам.

Сведения о сотрудниках необходимо подавать в электронном виде в период с 1 по 15 июля. Именно до этой даты работники должны получить минимум первый компонент антикоронавирусной вакцины, а до 15 августа – второй.

В списочной части отчета за каждый календарный день учитываются как фактически работающие, так и отсутствующие по каким-либо причинам.

Как рассчитывать число сотрудников, которых надо вакцинировать, при сочетании нескольких видов деятельности на предприятии?

Руководство предприятия обязано организовать вакцинацию не менее 60% списочной численности работников, если основной вид деятельности организации входит в перечень сфер, показанных к обязательной прививке.

Как определять число работников, подлежащих обязательной вакцинации, если предприятие функционирует не только в Москве, но и по РФ?

В данном случае число сотрудников, которым необходима прививка, надо рассчитывать от общего числа работающих в Москве. При этом следует учитывать, что в этих случаях основным родом деятельности организации должен быть один из вариантов перечня сфер, работники которой подлежат вакцинации.

Число вакцинированных для сети необходимо определять по Москве или по России в целом?

В такой ситуации необходимо определять долю от общего списка по Москве.

На данный момент уже более 1,5 тысячи компаний в Москве заявили о выполнении требований по вакцинации. Об этом сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, который также напомнил, что учет ведется через портал mos.ru.

Собянин: количество вакцинированных первым компонентом в Москве достигло 3 млн человек

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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