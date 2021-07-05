Оперштаб ответил на вопросы о вакцинации сотрудников отдельных сфер

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Оперштаб ответил на наиболее популярные вопросы об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников отдельных сфер. В частности, специалисты рассказали, как формировать списки из 60% работников, подлежащих прививке.
В разделе 8 отчета следует указать общее число работников организации, а в разделе 9 – общее число вакцинированных. В него включаются и исполнители по гражданско-правовым договорам.
Сведения о сотрудниках необходимо подавать в электронном виде в период с 1 по 15 июля. Именно до этой даты работники должны получить минимум первый компонент антикоронавирусной вакцины, а до 15 августа – второй.
В списочной части отчета за каждый календарный день учитываются как фактически работающие, так и отсутствующие по каким-либо причинам.
Руководство предприятия обязано организовать вакцинацию не менее 60% списочной численности работников, если основной вид деятельности организации входит в перечень сфер, показанных к обязательной прививке.
В данном случае число сотрудников, которым необходима прививка, надо рассчитывать от общего числа работающих в Москве. При этом следует учитывать, что в этих случаях основным родом деятельности организации должен быть один из вариантов перечня сфер, работники которой подлежат вакцинации.
В такой ситуации необходимо определять долю от общего списка по Москве.
На данный момент уже более 1,5 тысячи компаний в Москве заявили о выполнении требований по вакцинации. Об этом сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, который также напомнил, что учет ведется через портал mos.ru.
Собянин: количество вакцинированных первым компонентом в Москве достигло 3 млн человек
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