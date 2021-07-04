Условия пандемии требуют ответственного подхода граждан к вакцинации – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что реалии пандемии требуют жестких мер от властей. Заявление он сделал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Ковидное время, очевидно, что эта та реальность, с которой нам придется еще жить. И, конечно, очевидно, что это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче. Это требует от властей достаточно жестких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации", – отметил Песков.

Он добавил, что к условиям ЧС необходимо адаптироваться, правильно подстраивая свою жизнь.

Ранее Владимир Путин заявил, что принимаемые властями некоторых регионов меры направлены на то, чтобы избежать локдауна из-за коронавируса. Глава государства подчеркнул, что в рамках этих действий в некоторых субъектах страны и вводится обязательная вакцинация для определенных категорий граждан.

Президент выразил надежду, что Россия достигнет коллективного иммунитета, чтобы во всех сферах возобновилась работа в обычном режиме.

