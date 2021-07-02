Возможность введения локдауна в РФ не обсуждается – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти России не планируют вводить в стране локдаун из-за коронавируса, такая возможность в Кремле не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никто не хочет никаких локдаунов. И локдаун не обсуждается. Именно поэтому – чтобы это не обсуждалось – мы все должны привиться как можно скорее", – сказал Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что принимаемые властями некоторых регионов меры направлены на то, чтобы избежать локдауна из-за коронавируса.

Глава государства подчеркнул, что в рамках этих действий в некоторых субъектах страны и вводится обязательная вакцинация для определенных категорий граждан.

