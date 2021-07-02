Более 1,5 тыс компаний в Москве заявили о выполнении требований по вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 1,5 тысячи организаций в столице заявили о выполнении обязательства о вакцинации против коронавируса 60% сотрудников. Об этом сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Он напомнил, что с 1 июля московские предприниматели должны подавать сведения о вакцинированных сотрудниках на mos.ru.
"За первые сутки такие сведения поступили от более чем 1 500 организаций", – цитирует Фурсина ТАСС.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице прививку первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции сделали уже 2,6 миллиона человек.
Ракова подчеркнула, что единственный способ в настоящее время предотвратить в осенний период вспышки коронавируса – вакцинация подавляющей части жителей, 60% и более в очень короткий период времени.
Также она сообщила, что COVID-19 перенесли более 10% москвичей, и добавила, что москвичи составляют 25% от общего количества переболевших коронавирусом в стране.
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