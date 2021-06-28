В сервисе "Яндекс.Карты" появились столичные заведения, работающие с QR-кодами

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Кафе и рестораны Москвы, которые принимают посетителей по специальным QR-кодам, теперь отмечены в сервисе "Яндекс.Карты". Как сообщили в пресс-службе компании, посмотреть их можно через мобильное приложение или веб-версию, пишет РИА новости.
"Найти места можно, нажав на кнопку "Вход по QR" на главном экране приложения и в десктопной версии карт. Также такие рестораны находятся по запросу "Где поесть", если применить фильтр "Вход по QR", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в основу списка легли предоставленные данные реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют свою работу с соблюдением ограничений. Кроме того, вскоре в сервисе появятся кафе и рестораны, работающие навынос или открывшие летние террасы и веранды.
С понедельника, 28 июня, заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.
Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.
В столичных заведениях общепита у посетителей начали требовать QR-код
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