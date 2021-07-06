Около 2,5 тыс московских компаний отправили сведения о вакцинации 60% сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин сообщил, что около 2,5 тысячи предприятий столицы направили властям информацию о вакцинации сотрудников от коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Около 2,5 тысячи московских компаний направили на mos.ru сведения о вакцинации против нового коронавируса 60% персонала", – отметил он.
Ранее производители и продуктовые ретейлеры попросили столичные власти продлить срок обязательной вакцинации на месяц, до 15 августа.
Уточнялось, что предприятия не успевают привить 60% своих сотрудников до 15 июля. По некоторым данным, в ряде компаний число вакцинированных работников не превышает 17%.
Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин напомнил, что с 1 июля московские предприниматели должны подавать сведения о вакцинированных сотрудниках на mos.ru.
Производители и ретейлеры попросили мэрию Москвы сдвинуть сроки вакцинации сотрудников
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