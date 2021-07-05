Мантуров выступил за обязательную вакцинацию в промышленности РФ

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В Минпромторге выступают за введение обязательной вакцинации от коронавируса в российской промышленности. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров в беседе с ТАСС.

"От этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы, как министерство, отвечаем", – сказал министр.

По имеющимся у министерства данным, среди предприятий в 22 отраслях 8% сотрудников переболели коронавирусом, 25% прошли вакцинацию и 16% готовы получить прививку.

"Получается, что 30 с лишним процентов работников защищены уже сейчас. Треть", – подчеркнул Мантуров.

Министр сообщил, что наибольшая доля вакцинировавшихся среди работников с высшим образованием и руководящего состава. Планируется, что в ближайшее время прививку получат более половины всех сотрудников предприятий.

"Это станет гарантией того, что предприятия не будут останавливаться по причине выхода сотрудников на больничный", – объяснил глава Минпромторга.

Он отметил, что главной задачей работодателей остается информирование и мотивация сотрудников к вакцинации. При этом делать это нужно в рамках действующего законодательства, подчеркнул министр.

Ранее Минздрав утвердил и направил в регионы временные методические рекомендации по вакцинации населения от коронавируса. В документе говорится, что перед прививкой не нужно делать тест на антитела – важно следовать графику вакцинации вне зависимости от их количества.