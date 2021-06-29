Воробьев подписал постановление, дополняющее COVID-ограничения в Подмосковье

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которым дополняются ограничения, действующие в регионе в связи с COVID-19. Документ опубликован на сайте подмосковного правительства.
Спортивные, культурные, просветительские, образовательные и другие массовые мероприятия можно проводить при отсутствии у части зрителей QR-кода, но при выполнениями организаторами нескольких условий. При их проведении в закрытых помещениях необходимо обеспечить условия для соблюдения социальной дистанции 1,5 метра, осуществлять пропуск на мероприятие только при наличии билетов у посетителей с указанием их места, а также не допускать одновременного присутствия более чем 50 человек. Те же правила касаются событий на открытом воздухе, однако в этом случае число зрителей может быть увеличено до 500 человек.
Уточняется также, что на мероприятиях можно не использовать средства индивидуальной защиты в случае, если все их посетители подтвердили свой антиковидный статус.
Кроме того, с 28 июня, помимо посещения заведений общественного питания, не допускается без предъявления QR-кода использование скамеек, беседок, спортивных площадок и других объектов на территории подмосковных парков, а также заселение в объекты размещения на срок более трех дней. При этом данное требование не распространяется на граждан, не достигших 18 лет.
Ранее в Подмосковье в связи с эпидемической обстановкой проведение массовых мероприятий было полностью запрещено вплоть до 15 июля.
Кроме того, начиная с 28 июня, в области, как и в Москве, действуют ограничения на посещение заведений общепита. Попасть в кафе или ресторан можно только после предъявления QR-кода. Получить его могут граждане, полностью прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или сдавшие ПЦР-тест, результат которого оказался отрицательным.
В Московской области с 28 июня введут антикоронавирусные ограничения
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