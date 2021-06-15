В Подмосковье запретили проводить массовые мероприятия до 15 июля
Власти Подмосковья запретили проводить массовые мероприятия в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Мы приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля", – приводит его слова ТАСС.
Также Воробьев сообщил, что в Московской области разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19. При этом вакцинацию от коронавируса прошли порядка 30% жителей региона.
Ранее на территории Московской области были введены дополнительные ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом. Кроме прочего, организациям запретили пускать в здания и помещения людей без масок, а на платежных терминалах теперь должна быть размещена информация о пунктах вакцинации.
Также Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях в столице в период с 15 по 19 июня. С 13 июня был введен особый порядок работы заведений общественного питания и развлекательных пространств – ночных клубов и дискотек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: