В Подмосковье запретили проводить массовые мероприятия до 15 июля

Власти Подмосковья запретили проводить массовые мероприятия в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля", – приводит его слова ТАСС.

Также Воробьев сообщил, что в Московской области разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19. При этом вакцинацию от коронавируса прошли порядка 30% жителей региона.

Ранее на территории Московской области были введены дополнительные ограничительные меры в рамках борьбы с коронавирусом. Кроме прочего, организациям запретили пускать в здания и помещения людей без масок, а на платежных терминалах теперь должна быть размещена информация о пунктах вакцинации.

Также Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях в столице в период с 15 по 19 июня. С 13 июня был введен особый порядок работы заведений общественного питания и развлекательных пространств – ночных клубов и дискотек.