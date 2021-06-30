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Москва 24

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Общество

11:41

В Подмосковье прививку от COVID-19 сделали более 1,5 млн человек

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На вакцинацию от коронавируса пришли 1,5 миллиона жителей Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

"В Московской области количество привившихся от новой коронавирусной инфекции превысило 1,5 миллиона человек, из них порядка 500 тысяч – это люди старше 60 лет", – говорится в сообщении.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к реакции организма на вакцинацию.

Специалист пояснила, что реакция человека на вакцину может быть непредсказуемой. Некоторые пациенты могут не почувствовать никаких побочных эффектов от обеих доз препарата, у других способны проявиться симптомы в виде температуры, ломки тела и боли в месте укола.

Минздрав предложил учитывать вакцинацию при плановой госпитализации

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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