Врач рассказала о подготовке к реакции организма на вакцинацию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиянам рассказали, как подготовиться к реакции организма на вакцинацию. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Кашубина в эфире радио Sputnik.
Специалист пояснила, что реакция человека на вакцину может быть непредсказуемой. Некоторые пациенты могут не почувствовать никаких побочных эффектов от обеих доз препарата, у других способны проявиться симптомы в виде температуры, ломки тела и боли в месте укола.
Кашубина посоветовала выделять целый свободный день на получение первой дозы вакцины. За это время можно отлежаться и проанализировать свои ощущения, пояснила специалист.
"Моя рекомендация: постараться вакцинироваться в пятницу либо какой-нибудь не очень напряженный день, исходя из того, что могут быть какие-то побочные реакции", – порекомендовала Кашубина.
При этом врач посоветовала не принимать перед прививкой антигистаминные препараты.
"Не надо так делать, это плохой совет", – подчеркнула эксперт.
Вместо этого Кашубина порекомендовала закупить жаропонижающие средства. По словам специалиста, с их помощью можно будет снять как головную боль, так и жар.
Врач добавила, что жаропонижающие средства не способны ускорить выработку антител и оказать влияние на иммунную реакцию организма на прививку.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя после вакцинации от COVID-19. В частности, специалисты разрешили принимать жаропонижающие средства при повышении температуры.
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