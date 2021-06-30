Врач рассказала о подготовке к реакции организма на вакцинацию

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Россиянам рассказали, как подготовиться к реакции организма на вакцинацию. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Кашубина в эфире радио Sputnik.

Специалист пояснила, что реакция человека на вакцину может быть непредсказуемой. Некоторые пациенты могут не почувствовать никаких побочных эффектов от обеих доз препарата, у других способны проявиться симптомы в виде температуры, ломки тела и боли в месте укола.

Кашубина посоветовала выделять целый свободный день на получение первой дозы вакцины. За это время можно отлежаться и проанализировать свои ощущения, пояснила специалист.

"Моя рекомендация: постараться вакцинироваться в пятницу либо какой-нибудь не очень напряженный день, исходя из того, что могут быть какие-то побочные реакции", – порекомендовала Кашубина.

При этом врач посоветовала не принимать перед прививкой антигистаминные препараты.

"Не надо так делать, это плохой совет", – подчеркнула эксперт.

Вместо этого Кашубина порекомендовала закупить жаропонижающие средства. По словам специалиста, с их помощью можно будет снять как головную боль, так и жар.

Врач добавила, что жаропонижающие средства не способны ускорить выработку антител и оказать влияние на иммунную реакцию организма на прививку.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя после вакцинации от COVID-19. В частности, специалисты разрешили принимать жаропонижающие средства при повышении температуры.