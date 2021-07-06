Столичные предприятия не успевают привить 60% своих сотрудников – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Производители и продуктовые ритейлеры попросили столичные власти продлить срок обязательной вакцинации на месяц, до 15 августа. Об этом сообщает "Коммерсант".
Уточняется, что предприятие не успевают привить 60% своих сотрудников до 15 июля. По некоторым данным, в ряде компаний число вакцинированных работников не превышает 17%.
В обращении ассоциации "Русбренд", в которую входит в том числе PepsiCo, Nestle и Unilever, говорится, что запись на вакцинацию растянулась до августа, а количество доступных вакцин продолжает сокращаться.
В качестве альтернативной меры предлагается до 15 августа не применять санкции в отношении компаний, которые не успеют в срок привить необходимое количество своих сотрудников.
Источник газеты "Коммерсант" подтвердил, что после введения обязательной вакцинации время ожидания в некоторых прививочных пунктах растянулось до трех недель.
Ранее глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, завил, что 1,5 тысячи организаций в Москве отчитались о выполнении обязательства о вакцинации против коронавируса 60% сотрудников.
Он напомнил, что с 1 июля московские предприниматели должны подавать сведения о вакцинированных сотрудниках на mos.ru.
Решение об обязательной вакцинации от COVID-19 приняли более чем 25 регионов РФ
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