Столичные предприятия не успевают привить 60% своих сотрудников – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Производители и продуктовые ритейлеры попросили столичные власти продлить срок обязательной вакцинации на месяц, до 15 августа. Об этом сообщает "Коммерсант".

Уточняется, что предприятие не успевают привить 60% своих сотрудников до 15 июля. По некоторым данным, в ряде компаний число вакцинированных работников не превышает 17%.

В обращении ассоциации "Русбренд", в которую входит в том числе PepsiCo, Nestle и Unilever, говорится, что запись на вакцинацию растянулась до августа, а количество доступных вакцин продолжает сокращаться.

В качестве альтернативной меры предлагается до 15 августа не применять санкции в отношении компаний, которые не успеют в срок привить необходимое количество своих сотрудников.

Источник газеты "Коммерсант" подтвердил, что после введения обязательной вакцинации время ожидания в некоторых прививочных пунктах растянулось до трех недель.

Ранее глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, завил, что 1,5 тысячи организаций в Москве отчитались о выполнении обязательства о вакцинации против коронавируса 60% сотрудников.

Он напомнил, что с 1 июля московские предприниматели должны подавать сведения о вакцинированных сотрудниках на mos.ru.

