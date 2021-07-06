Вакцинированные москвичи смогут получить услуги в центрах "Мои документы" без предзаписи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные центры "Мои документы" будут предоставлять свои услуги горожанам с сертификатами о вакцинации от коронавируса без предварительной записи. Об этом сообщает ТАСС.

"Большинство услуг офисов "Мои документы" можно получить по предварительной записи. Для вакцинированных граждан или имеющих QR-код о вакцинации предзапись не нужна", – говорится в сообщении.

Для оформления документов посетителю нужно будет предъявить администратору сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код.

Сейчас без предварительной записи для заявителей доступны такие услуги, как регистрация рождения, брака, оформление паспорта России, выдача социальной карты, полиса ОМС. Для остальных услуг предусмотрена предварительная запись на портале mos.ru.

Ранее жителям столицы порекомендовали использовать одно из пяти официальных городских мобильных приложений для проверки QR-кодов на входе в кафе и рестораны.