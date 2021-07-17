Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19. Об итогах нужно доложить до 21 июля, говорится в сообщении на сайте кабмина.

"На фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке вакцин в регионы. Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объемов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв", – говорится в сообщении.

Премьер отметил, что ситуация с COVID-19 в стране остается напряженной, поэтому необходимо действовать на опережение и оперативно реагировать на изменения.

Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан уже введена в 25 российских регионах. В списке оказались профессионалы, находящиеся в тесном контакте с большим числом людей: медработники, сотрудники культурных учреждений, сферы торговли и услуг, а также другие специалисты.

