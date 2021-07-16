ФАС согласовала цены на новые упаковки вакцин "Спутник Лайт"

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Федеральная антимонопольная служба согласовала цены на упаковки вакцины "Спутник Лайт" 50 доз и "Спутник V" 100 доз, которые составят 17 118 и 43 340 рублей соответственно.

Специалисты напомнили, что ранее были согласованы предельные цены на препараты "Спутник V" – 866,81 рубля, "ЭпиВакКорона" – 842,02 рубля, "КовиВак" – 866 рублей. Стоимость "Спутника Лайт" была озвучена на уровне 342,36 рубля за дозу.

"Все они входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", – подчеркнули в ФАС.

Ранее стало известно, что вакцина "Спутник Лайт" со следующей недели станет доступной для ревакцинации в регионах РФ. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина рассказала, что повторная вакцинация от коронавируса проходит в соответствии с инструкциями по применению препаратов. Интервал между прививкой каждым из компонентов составляет три недели для "Спутника V", 2–3 недели – для "ЭпиВакКороны" и две недели – для "КовиВака".

По словам Драпкиной, после введения второго компонента пациент считается повторно вакцинированным. После этого он получает сертификат вакцинации и QR-код. При использовании однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" человек считается повторно вакцинированным после введения единственного компонента.

