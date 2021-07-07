В Минздраве рассказали, как проходит повторная вакцинация от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, что повторная вакцинация от коронавируса проходит в соответствии с инструкциями по применению препаратов.
"Повторная вакцинация проводится двумя компонентами вакцин с соответствующим интервалом – три недели для "Спутника V", 2–3 недели – для "ЭпиВакКороны" и две недели – для "КовиВака", – приводятся ее слова на сайте Минздрава РФ.
По словам Драпкиной, после введения второго компонента пациент считается повторно вакцинированным. После этого он получает сертификат вакцинации и QR-код.
При использовании однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" человек считается повторно вакцинированным после введения единственного компонента.
В столице работает 20 пунктов повторной вакцинации от коронавирусной инфекции. Без предварительной записи прививку можно сделать в восьми павильонах "Здоровая Москва", еще 12 пунктов расположено в городских поликлиниках.
В Гостином дворе появилась возможность пройти повторную вакцинацию от COVID-19
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