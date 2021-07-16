Вакцина "Спутник Лайт" со следующей недели станет доступной для ревакцинации в регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Поставки однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в российские регионы начнется со следующей недели, препарат будет доступен для проведения повторной вакцинации, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

"Со следующей недели для повторной вакцинации мы планируем в регионы поставлять уже партии вакцины "Спутник Лайт" однокомпонентной, которая показала себя эффективно на повторной вакцинации населения, перенесшего (коронавирус. – Прим. ред.) или ранее вакцинированных", – заявил министр.

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина рассказала, что повторная вакцинация от коронавируса проходит в соответствии с инструкциями по применению препаратов. Интервал между прививкой каждым из компонентов составляет три недели для "Спутника V", 2–3 недели – для "ЭпиВакКороны" и две недели – для "КовиВака".

По словам Драпкиной, после введения второго компонента пациент считается повторно вакцинированным. После этого он получает сертификат вакцинации и QR-код. При использовании однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" человек считается повторно вакцинированным после введения единственного компонента.