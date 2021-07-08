Мишустин утвердил кураторство вице-премьеров за каждой из госпрограмм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Михаил Мишустин утвердил перечень вице-премьеров – кураторов госпрограмм. Информация об этом была опубликована на сайте правительства.

В пресс-службе подчеркнули, что внедрение института кураторства сделает управление государственными программами более гибким.

"Под руководством кураторов начнут действовать управляющие советы, которые смогут оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм и тем самым поддерживать их в актуальном состоянии", – говорится в сообщении.

Известно, что первый вице-премьер Андрей Белоусов будет отвечать за экономическое развитие и инновационную экономику, развитие транспортной системы, управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков.

В числе госпрограмм, которые поручено курировать вице-премьеру Татьяне Голиковой, развитие здравоохранения, образования, культуры, а также социальная поддержка граждан.

Полный перечень программ и кураторов размещен на сайте правительства.

Ранее кабмин утвердил план реализации госпрограммы "Развитие культуры" на три года. Речь идет о реставрации музеев и объектов культурного наследия, оцифровке книжных памятников, открытии культурных центров в поселках и малых городах страны.

