Кабмин утвердил план реализации госпрограммы "Развитие культуры" на три года

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План по реализации госпрограммы "Развитие культуры" на ближайшие три года утвердило правительство РФ, передает пресс-служба кабмина.

Речь идет о реставрации музеев и объектов культурного наследия, оцифровке книжных памятников, открытии культурных центров в поселках и малых городах страны.

План рассчитан на 2021–2023 годы и состоит из более 100 мероприятий. В частности, в скором времени состоится завершение реставрации музейного квартала в Пскове, Выборгского замка и парка Монрепо в Ленинградской области, открытие музейного центра под Гатчиной. Кроме того, план предусматривает реконструкцию театров и домов культуры, капремонт детских школ искусств, строительство новых концертных залов. Отдельное внимание в программе уделено развитию библиотечного дела.

"Не менее 10 процентов изданных за год книг должно быть включено в Национальную электронную библиотеку (НЭБ). Кроме того, 40 тысяч единиц книжных памятников будет оцифровано и загружено в НЭБ до конца 2023 года. Доля публичных библиотек, подключенных к интернету, к 2023 году составит 83,5 процента, а сотни муниципальных библиотек будут переоснащены по модельному стандарту", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что регионы на осуществление данных планов получат субсидии от государства.

В 2021 году на реализацию программы предусмотрено около 130 миллиардов рублей, в 2022 – порядка 117, в 2023 – более 116.

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