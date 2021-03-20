Минкультуры разработало концепцию развития творческих индустрий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России разработана концепция развития творческих индустрий, в настоящее время ведется согласование, заявила заместитель министра культуры Ольга Ярилова. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Понятно, что в концепции есть целый перечень экономических вопросов, которые связаны в том числе с изменением налогового законодательства, и согласовывается с субъектами РФ, потому что реализация стратегии, безусловно, будет на базе учреждений культуры субъектов РФ. Как только мы закончим такие согласования, мы внесем концепцию в правительство РФ", – сказала Ярилова.

Замминистра культуры выразила надежду, что концепцию примут в ближайшее время.

По ее словам, сектор креативных индустрий является одним из самых быстроразвивающихся в мире, его рост составляет 15% в год.

Заместитель председателя Мосгордумы, глава фракции "Единая Россия" Степан Орлов ранее заявил, что в сфере креативных индустрий работают порядка 470 тысяч человек, зарегистрированы свыше 100 тысяч юридических лиц. Выручка сферы за 2018 год составила более 3 триллионов рублей. Эта сумма сопоставима с доходной частью столичного бюджета.

К креативным индустриям относятся архитектура, кинематография, анимация, музыкальное и артистическое искусство, дизайн, разработка программного обеспечения и компьютерных игр.

