Депутат МГД Герасимов: программу "Искусство – детям" нужно финансировать в полном объеме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Финансировать программу "Искусство – детям", благодаря которой в Москве ремонтируют детские музыкальные и художественные школы, необходимо в полном объеме. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Он намерен внести соответствующую поправку в проект бюджета столицы на 2021 год.

"Сейчас в ремонте находится около 30 зданий музыкальных школ и школ искусств – их ученики и преподаватели с нетерпением ждут завершения работ и возвращения к нормальному ритму учебы. При этом даже в случае остановки ремонтов потребуются деньги на консервацию объектов", – приводит Агентство "Москва" слова Герасимова.

Программа "Искусство – детям" стартовала в столице в 2018 году. Она предусматривает ремонт более 200 музыкальных и художественных школ до конца 2021 года, отметил Герасимов.

Он добавил, что в Москве уже обновили ДШИ имени Святослава Рихтера, музыкальную школу имени Глиэра, колледж музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена.

Во многих школах в рамках программы меняют парк музыкальных инструментов и специальную учебную мебель, заключил депутат.

Ранее сообщалось, что в МГД выступили за увеличение бюджетных средств на развитие креативных индустрий. По словам депутата московского парламента Степана Орлова, развитие данной сферы экономики необходимо для прочного утверждения Москвы на мировом рынке как производителя современных интеллектуальных и творческих продуктов. Переход от сырьевой экономики к интеллектуальной, где тон задают мода, дизайн, IT-индустрия, издательский бизнес и медиа, стал ярким трендом, отметил он.

Проект бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов на данный момент готовится ко второму чтению в Мосгордуме. Финансовый план уже прошел обсуждение в профильных комиссиях парламента столицы.