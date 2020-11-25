В МГД выступили за увеличение бюджетных средств на развитие креативных индустрий

Фото: depositphotos/strelok

Депутаты Мосгордумы от "Единой России" требуют учесть в проекте городского бюджета выделение дополнительных средств на развитие в столице креативных индустрий – творческих и интеллектуальных областей экономики. Об этом сообщил депутат московского парламента Степан Орлов.

"Московская городская дума находится на заключительном этапе обсуждения проекта городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов: он уже прошел первое чтение, а второе намечено на начало декабря. В настоящий момент все парламентские фракции готовят свои поправки к столичному "документу № 1". В частности, "Единая Россия" выступает с принципиальным требованием о включении в проект дополнительного финансирования развития в Москве так называемых креативных индустрий", – сказал Орлов, чьи слова приводит Агентство "Москва".

По словам депутата, развитие данной сферы экономики необходимо для прочного утверждения Москвы на мировом рынке как производителя современных интеллектуальных и творческих продуктов. Переход от сырьевой экономики к интеллектуальной, где тон задают мода, дизайн, IT-индустрия, издательский бизнес и медиа, стал ярким трендом, отметил он.

"Авторитетные эксперты утверждают: драйвер экономического развития вообще в наши дни явно смещается из классических сырьевых отраслей в творческие. Креативные индустрии в общем смысле – это те области экономики, в которых добавочная стоимость формируется за счет интеллектуальной собственности и интеллектуального потенциала. Их вклад в ВВП в наиболее развитых странах мира составляет, по разным оценкам, от 3 до 5 процентов, что уже достаточно заметная величина. Нью-Йорк, Лондон, Гонконг сделали ставку на креативные индустрии – и не прогадали. В этот ряд, по нашему мнению, должна встать и Москва", – заявил депутат.

Как напомнил Орлов, 2021 год был объявлен ООН Международным годом креативной экономики, что свидетельствует о том, что ни один современный мегаполис не способен развиваться без этого сегмента.

"Сейчас мы просто обязаны всячески поощрять соответствующие проекты – и ни в коем случае не сворачивать! Именно поэтому в Московской городской думе была создана Межкомиссионная рабочая группа по развитию креативных индустрий", – подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что в настоящее время в Москве работают более 10 творческих пространств, которые вслед за Artplay могут быть признаны креативными технопарками: "Флакон", "Фабрика", "Винзавод" и другие, среди которых есть и детские технопарки. По мнению депутатов, бюджетная поддержка этих площадок даст выдающиеся плоды столичной экономике.

Ранее сообщалось, что Москва заняла восьмое место среди 36 ведущих мегаполисов мира в рейтинге инновационной привлекательности городов. Презентация рейтинга, составленного Центром "Российская кластерная обсерватория" Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (ВШЭ), состоялась на форуме "Открытые инновации".