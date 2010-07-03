Для центра Artplay и "Винзавода" разработают единый дизайн-код

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Центр современного искусства "Винзавод" и Центр дизайна Artplay проведут два творческих конкурса по преобразованию и благоустройству первого Арт-Квартала. Как сообщает пресс-служба Москомархитектуры, конкурс будет проходить с 4 октября по 20 ноября.

По словам первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова, конкурсы пройдут среди дизайнеров, архитекторов, художников, в том числе студентов творческих вузов и представителей профессиональных сообществ.

"Пожалуй, это самое разумное решение для этой площадки. Уверен, что мы получим очень перспективные проекты – и на благоустройство сквера на территории Арт-Квартала, и на уникальную для Москвы тему – разработку дизайн-кода данной территории", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.

В пресс-службе подчеркнули, что территория вокруг Курского вокзала за последние десять лет превратилась в центр креативной индустрии столицы.

По словам президента Фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софьи Троценко, организация надеется найти необычные и функциональные решения, которые позволят создать уникальный, комфортный и яркий образ первого в России Арт-Квартала.

"Концепции победителей станут основой проекта благоустройства района", – сказала она.

Первый конкурс объявлен на благоустройство сквера на территории Арт-Квартала. Второй – на разработку дизайн-кода Арт-Квартала.

Ранее сообщалось, что на Зоологической улице планируют к 2022 году создать арт-квартал. Ориентирами для разработчиков проекта стали центр современного искусства "Винзавод", "Дизайн-завод" и "Флакон".

Кроме того, к 2024 году в Даниловском районе планируют построить музейный центр современного искусства "Эрмитаж-Москва". Общая площадь здания составит более трех тысяч квадратных метров. Строение выполнят в духе конструктивизма, с абстрактным рисунком на фасаде.

Первый и второй этажи объединят в общее пространство амфитеатра. Снизу, на уровне входа, появятся кафе и сад скульптур, выше – офисные помещения музея, книжный магазин, лаборатория. С третьего по пятый этажи расположатся выставочные залы, разделенные по эпохам. На многоуровневой эксплуатируемой кровле разместится ресторан с открытым пространством.

