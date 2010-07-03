Единое рекреационное пространство вдоль реки Яузы может появиться в Москве

14:42
14:42
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве может появиться единое рекреационное пространство вдоль реки Яузы. Об этом в ходе осмотра работ по комплексному благоустройству поймы реки Яузы рассказал Сергей Собянин.
"Работаем уже много лет, а конца и края не видно, территория огромная – около 300 га только требующих благоустройства, десятки километров набережных. Очень большая работа, каждый этап сопоставим с крупным городским парком. Последующие годы обозначены, это примерные сроки. Эти проекты должны быть согласованы с жителями, полностью отвечать экологическим требованиям, удобные для жителей, для занятия спортом, для отдыха", – сообщил мэр столицы.
По его словам, это один из наиболее сложных проектов с точки зрения согласования с жителями.
Депутат Мосгордумы Алексей Шапошников, в свою очередь, попросил главу города обсудить создание природного-исторического комплекса парк "Яуза".
"Необходима организация, которая вдохнет жизнь в это пространство. Чтобы можно было проводить культурно-массовые мероприятия, ухаживать за особо охраняемыми природными территориями. Если возможно, просим рассмотреть вопрос объединения всей территории вдоль Яузы. Это будет уникальный парк, расположенный с двух сторон реки, мы не нашли аналога в мире", – рассказал Шапошников.
Сергей Собянин это предложение поддержал, однако отметил, что этот вопрос следует обсудить с жителями. Также Шапошников добавил, что создание такого парка поддержали около семи тысяч жителей.
Работы по благоустройству участка поймы Яузы в месте ее слияния с рекой Чермянкой вдоль Заповедной улицы стартовали в марте. Завершить их должны в августе 2019 года. Общая площадь благоустройства составляет 34,5 гектара.
При работах максимально сохранят природную среду, акцент сделан на удобстве, функциональности и художественной выразительности создаваемых объектов отдыха.
Спортивную зону сформируют вокруг футбольного/хоккейного поля. Рядом появится площадка уличных тренажеров с комплексами для маломобильных граждан. Там же разместится пункт проката, раздевалка, медицинский пункт, пункт охраны и другие службы.
В парке обустроят шесть игровых площадок. Самый большой игровой комплекс появится около храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове. На одной из площадок разместят популярную у детей песочную ферму.
Предусмотрены восемь площадок тихого отдыха с качелями и скамейками. Самой большой станет зона на месте недостроенного горнолыжного комплекса. Там установят ротонду и создадут 100-метровую прогулочную галерею с перголой.
Три площадки для отдыха расположат на деревянных террасах у воды. Реконструируют сцену и амфитеатр Певческого поля. Скамейки заменят, лестницы отремонтируют, установят новое ограждение вдоль верхнего яруса зрительских мест, у сцены появится архитектурно-художественная подсветка.
Зона мемориала с цветочной аллеей будет благоустроена. На четырех холмах обустроят смотровые площадки, их свяжут между собой 400-метровой экотропой. Обновится дорожно-тропиночная сеть протяженностью 6,5 километра. Вдоль прогулочного маршрута установят 366 скамеек и урн.
Вдоль реки Чермянки предусмотрен прогулочный маршрут из деревянных настилов. Установят 293 уличных фонаря, 60 опор для камер видеонаблюдения и системы оповещения, навигационные стенды, указатели и четыре туалетных модуля.
Также высадят 544 дерева (липа мелколистная, ель обыкновенная и другие) и 2 750 кустарников (дерен белый, калина гордовина и другие). Будет уложено 296 тысячи квадратных метров газонов и разбито 1,2 тысячи квадратных метров цветников.
Читайте также
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: