Единое рекреационное пространство вдоль реки Яузы может появиться в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве может появиться единое рекреационное пространство вдоль реки Яузы. Об этом в ходе осмотра работ по комплексному благоустройству поймы реки Яузы рассказал Сергей Собянин.

"Работаем уже много лет, а конца и края не видно, территория огромная – около 300 га только требующих благоустройства, десятки километров набережных. Очень большая работа, каждый этап сопоставим с крупным городским парком. Последующие годы обозначены, это примерные сроки. Эти проекты должны быть согласованы с жителями, полностью отвечать экологическим требованиям, удобные для жителей, для занятия спортом, для отдыха", – сообщил мэр столицы.

По его словам, это один из наиболее сложных проектов с точки зрения согласования с жителями.

Депутат Мосгордумы Алексей Шапошников, в свою очередь, попросил главу города обсудить создание природного-исторического комплекса парк "Яуза".

"Необходима организация, которая вдохнет жизнь в это пространство. Чтобы можно было проводить культурно-массовые мероприятия, ухаживать за особо охраняемыми природными территориями. Если возможно, просим рассмотреть вопрос объединения всей территории вдоль Яузы. Это будет уникальный парк, расположенный с двух сторон реки, мы не нашли аналога в мире", – рассказал Шапошников.

Сергей Собянин это предложение поддержал, однако отметил, что этот вопрос следует обсудить с жителями. Также Шапошников добавил, что создание такого парка поддержали около семи тысяч жителей.

Работы по благоустройству участка поймы Яузы в месте ее слияния с рекой Чермянкой вдоль Заповедной улицы стартовали в марте. Завершить их должны в августе 2019 года. Общая площадь благоустройства составляет 34,5 гектара.

При работах максимально сохранят природную среду, акцент сделан на удобстве, функциональности и художественной выразительности создаваемых объектов отдыха.

Спортивную зону сформируют вокруг футбольного/хоккейного поля. Рядом появится площадка уличных тренажеров с комплексами для маломобильных граждан. Там же разместится пункт проката, раздевалка, медицинский пункт, пункт охраны и другие службы.

В парке обустроят шесть игровых площадок. Самый большой игровой комплекс появится около храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове. На одной из площадок разместят популярную у детей песочную ферму.

Предусмотрены восемь площадок тихого отдыха с качелями и скамейками. Самой большой станет зона на месте недостроенного горнолыжного комплекса. Там установят ротонду и создадут 100-метровую прогулочную галерею с перголой.

Три площадки для отдыха расположат на деревянных террасах у воды. Реконструируют сцену и амфитеатр Певческого поля. Скамейки заменят, лестницы отремонтируют, установят новое ограждение вдоль верхнего яруса зрительских мест, у сцены появится архитектурно-художественная подсветка.

Зона мемориала с цветочной аллеей будет благоустроена. На четырех холмах обустроят смотровые площадки, их свяжут между собой 400-метровой экотропой. Обновится дорожно-тропиночная сеть протяженностью 6,5 километра. Вдоль прогулочного маршрута установят 366 скамеек и урн.

Вдоль реки Чермянки предусмотрен прогулочный маршрут из деревянных настилов. Установят 293 уличных фонаря, 60 опор для камер видеонаблюдения и системы оповещения, навигационные стенды, указатели и четыре туалетных модуля.

Также высадят 544 дерева (липа мелколистная, ель обыкновенная и другие) и 2 750 кустарников (дерен белый, калина гордовина и другие). Будет уложено 296 тысячи квадратных метров газонов и разбито 1,2 тысячи квадратных метров цветников.