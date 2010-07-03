Площадка для отдыха с цветником и ротондой появится на берегу Яузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В пойме реки Яуза на северо-востоке столицы появится новая площадка для отдыха. По просьбам местных жителей ее создадут там, где ранее располагался недостроенный горнолыжный комплекс, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в рамках комплексного благоустройства парковой территории специалисты демонтировали арматуру и все бетонные конструкции заброшенного комплекса. Оставили лишь дугообразную бетонную плиту: она будет частью новой площадки для отдыха. Рабочие уже копают траншеи для прокладки системы освещения и видеонаблюдения. Вслед за этим они приступят к созданию тропинок и необходимой инфраструктуры.

Как пояснили в пресс-службе столичного департамента капремонта, первоначально на месте снесенного недостроя планировали возвести спортивный кластер. Однако по желанию москвичей там решили обустроить зону отдыха площадью около пяти тысяч квадратных метров. "Ее центральными элементами станут ротонда и большой цветник. Оставшуюся на месте бывшей стройки дугообразную бетонную плиту превратят в прогулочную галерею протяженностью более 100 метров", – рассказали в ведомстве. В пресс-службе также уточнили, что прогулочная галерея станет частью пешеходного маршрута по экотропе. Для комфорта горожан там обустроят теневой навес в виде перголы.

Кроме того, в пойме Яузы появится детская площадка. Ее построят по специальному проекту. В игровой зоне площадью примерно 400 квадратных метров разместят качели и карусели, а вокруг разобьют множество цветников, посадят деревья. Завершатся работы уже в этом году.

Ранее сообщалось, что в пойме Яузы появится экотропа. Она свяжет четыре смотровые площадки, откуда можно будет любоваться живописными долинами рек Яузы и Чермянки. Площадки разместят на разной высоте – от 1,5 метра до десяти метров.