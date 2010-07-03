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14:04

Филиал "Эрмитажа" в Москве построят к 2024 году

город строительство

14:04

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Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Музейный центр современного искусства "Эрмитаж-Москва" на территории квартала "Зиларт" в Даниловском районе планируют построить к 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Идея с освещенностью сильно повиляла на функциональное зонирование. Например, в музее будет Галерея особых проектов. Она расположится на первом-втором этажах, и на нее можно будет смотреть прямо с улицы благодаря активному остеклению", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Общая площадь здания составит более трех тысяч квадратных метров. Строение выполнят в духе конструктивизма, с абстрактным рисунком на фасаде.

Первый и второй этажи объединят в общее пространство амфитеатра. Снизу, на уровне входа, появятся кафе и сад скульптур, выше – офисные помещения музея, книжный магазин, лаборатория. С третьего по пятый этажи расположатся выставочные залы, разделенные по эпохам. На многоуровневой эксплуатируемой кровле разместится ресторан с открытым пространством.

Музей станет филиалом Государственного Эрмитажа. В его стенах планируется выставлять предметы из коллекций петербургского музея, современные арт-объекты и обменные экспозиции.

Автор проекта московского музея – архитектор Рашид Хани, основатель бюро Asymptote из Нью-Йорка.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Строительство московского филиала музея будет вестись за счет инвестора.

Проект "Большого Эрмитажа" предполагает открытие филиалов музея в разных городах – Амстердаме, Лондоне, Барселоне, Казани, Выборге и Омске. В каждом филиале будет представлено одно направление – в Москве это современное искусство XX-XXI веков.

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