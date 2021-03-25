Путин высказался о современном российском кинематографе

Фото: kremlin.ru
На международные конкурсы от России обычно выставляются киноленты, повествующие о проблемах советского времени, хотя и в новейшей истории есть на что обратить внимание, сказал президент РФ Владимир Путин.
25 марта глава государства проводит встречу с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019–2020 годы, сообщает РИА Новости.
В рамках мероприятия сценарист Игорь Угольников отметил, что фильмы, способные удивить мирового зрителя, нуждаются в поддержке. Он указал, что из-за преобладания лент для одноразового просмотра сокровищница отечественного кинематографа перестала пополняться.
Угольников обратил внимание президента и на недостоверность в описании военного времени. Он особо выделил образы сотрудников НКВД и генералов, которые гонят солдат на смерть.
Президент ответил, что это скорее дань моде, а авторы заранее знают, что может проскочить.
"Ну чего? Мода такая, ведь у нас, ведь понимаете, даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают", – сказал Путин.
Однако президент добавил, что есть и более актуальные проблемы, на которые можно бы было обратить внимание, чтобы избежать ошибок в будущем.
"Но это не должно для нас застилать глаза на величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны", – уточнил Путин.
Ранее президент назвал истинные ценности российской культуры. Путин заявил, что гуманизм, нравственность и справедливость являются истинными ценностями, которые воплощала российская культура на протяжении всей истории.
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