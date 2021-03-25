Путин назвал истинные ценности российской культуры

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Владимир Путин заявил, что гуманизм, нравственность и справедливость являются истинными ценностями, которые воплощала российская культура на протяжении всей истории. Об это сообщает РИА Новости.
"Предлагаю поговорить сегодня о том, в каких формах и какими средствами отечественные литература, изобразительное искусство, музыка, театр могут передать детям, подросткам истинные ценности, которые во все времена воплощала российская культура, – гуманизм, нравственность, справедливость", – сказал глава государства в начале встречи с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства.
Путин подчеркнул, что культура и искусство обладают огромной важностью, поскольку именно с их помощью молодые поколения могут познакомиться с достижениями своих предшественников.
"Гете сказал как-то: "Хотя мир в целом движется вперед, молодежи приходится каждый раз начинать сначала". Это во многом справедливо, но приведу здесь и слова нашего русского классика Льва Николаевича Толстого, который адресовал молодым такой наказ: "Бери готовое и иди дальше". В этом сила человечества, и это так же справедливо", – отметил президент.
Ранее Путин поручил Минпросвещения и Минкультуры проработать вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа. Президент отметил, что данные аспекты стоит рассмотреть в рамках реализации основных общеобразовательных программ.
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