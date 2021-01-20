Суд в Петербурге запретил аниме "Тетрадь смерти"

Фото: кадр из мультипликационного многосерийного фильма "Тетрадь смерти" (2006–2007 г.), режиссер Тэцуро Араки
Колпинский районный суд запретил на территории России японское аниме "Тетрадь смерти" и третий эпизод аниме "Инуяшики", сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Колпинский районный суд города Санкт-Петербурга признал информацию, распространяемую в сети "Интернет" на сайте по (двум) электронным адресам <...> информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено", – говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
Как отметил на суде эксперт, проводивший оценку аниме, в эпизодах "видна повторяемость фактов смерти, мотивирующая на то, что причинить друг другу физический вред, или даже смерть – достаточно легкое занятие".
Как сообщалось, иск с требованием запретить "Тетрадь смерти" в суд подала прокуратура. Помимо него в декабре 2020 года было подано еще четыре иска, которые касаются ряда других аниме и композиции рэпера Моргенштерна "Я съел деда".
Ранее аниме "Тетрадь смерти" пытались запретить в 2013 году. Активисты на Урале выступили против мультфильма, когда в Екатеринбурге нашли погибшую школьницу, в личных вещах которой была одноименная манга.
Песню Моргенштерна требуют запретить
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