Прокуратура РФ потребовала запретить аниме "Тетрадь смерти" и песню Моргенштерна

Фото: depositphotos/ icenando

Прокуратура подала иски в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга с требованием запретить на территории РФ несколько аниме-мультфильмов. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд зарегистрировал административные исковые заявления о признании информации, распространяемой посредством сети интернет, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено: <...> "Тетрадь смерти", – указано в релизе объединенной пресс-службы судов города.

Прокуратура подала пять исков, которые касаются ряда других аниме и одной из песен рэпера Моргенштерна.

Ранее аниме "Тетрадь смерти" пытались запретить в 2013 году. Активисты на Урале выступили против мультфильма, когда в Екатеринбурге нашли погибшую школьницу, в личных вещах которой была одноименная манга.

В январе 2020 года стриминговый сервис Netflix анонсировал аниме-фильм по мотивам сериала "Ведьмак", который, в свою очередь, базируется на книжном цикле польского писателя Анджея Сапковского.

