Бороться с преступностью в Японии помогут герои аниме на канализационных люках

Фото: ТАСС/Gong Wenbao/Zuma

На крышках канализационных люков японского города Токородзава появились изображения популярных персонажей из аниме-сериалов со светодиодной подсветкой, сообщает "Мир 24".

Уточняется, что такие люки стали своеобразной рекламой для развлекательного центра, который откроется в ноябре. Люки расположены на пути к нему от местного вокзала.

При этом власти города считают, что дополнительное освещение поможет минимизировать преступность в районе в ночное время.

Ранее в японском Токио появились прозрачные туалеты. Все кабинки оборудованы стеклом из прозрачного цветного материала. Оно устроено так, что теряет прозрачность, если в туалет заходит человек.