Прозрачные туалеты появились в Японии

Прозрачные туалеты появились в Токио, сообщает The Guardian.

Все кабинки оборудованы стеклом из прозрачного цветного материала. Оно устроено так, что теряет прозрачность, если в туалет заходит человек. Помимо этого, подсветка кабинок служит и в качестве освещения в парках.

Туалеты оборудовали в рамках проекта Tokyo Toilet Project. Автором идеи стал японский архитектор Сигэру Бану. При разработке проекта он поставил цель сломать стереотипы об общественных туалетах как о нечто грязном и вонючем.

По задумке, с помощью прозрачности кабинок человек может оценить, чисто ли в помещении и стоит ли платить за его посещение. Помимо этого, с помощью умного стекла можно сразу увидеть, занят ли туалет.

Ранее в Японии анонсировали устройство для чтения мыслей животных. Оно будет основано на технологии нейрокомпьютерного интерфейса. Аппарат свяжет мозг и машину функциональной магнитно-резонансной томографии.